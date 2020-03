Coronavirus: consulenti lavoro, approfondimento su dubbi Cura Italia

Roma, 23 mar. (Labitalia) – Numerose in questi giorni le richieste di chiarimento, pervenute alla Fondazione studi consulenti del lavoro, sulle misure e sulle implicazioni lavoristiche e fiscali derivanti dall’introduzione del decreto legge numero 18/2020, cosiddetto Cura Italia, e dai provvedimenti straordinari predisposti per contenere e contrastare il diffondersi della pandemia dovuta al Covid-19.

Per questo motivo, a vantaggio di tutti i consulenti del lavoro impegnati nella gestione di un’emergenza sanitaria divenuta anche economica, la Fondazione studi fornisce, con l’approfondimento di oggi, il primo di una serie di documenti, formulati in modalità domanda/risposta, con cui fugare ogni dubbio interpretativo sulle norme in vigore.