Il rinvio di Tokyo2020 e' un'ipotesi: il Cio decidera' entro un mese

LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – I Giochi Olimpici di Tokyo potrebbero non svolgersi dal 24 luglio al 9 agosto come da programma. Il Cio, al termine della riunione di oggi dell'Esecutivo, ha ammesso che il rinvio e' fra le ipotesi oggetto di valutazione. In particolare il Comitato Olimpico, "in piena collaborazione con il Comitato organizzatore di Tokyo2020, le autorita' giapponesi e il governo metropolitano di Tokyo, ha avviato dei confronti dettagliati per completare la sua valutazione in merito ai rapidi sviluppi della situazione sanitaria a livello mondiale e del suo impatto sui Giochi Olimpici, compresa l'ipotesi del rinvio. Il Cio e' fiducioso di poter concludere questi confronti nelle prossime 4 settimane".

L'Esecutivo sottolinea pero' che "la cancellazione dei Giochi non risolverebbe alcun problema ne' sarebbe d'aiuto, per cui non e' in agenda".

(ITALPRESS).

22-Mar-20 19:44