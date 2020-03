Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Solo chi non vive da vicino il dramma che stiamo vivendo in questa emergenza può avere il tempo e la voglia di polemizzare dal salotto di casa. Chi sente le sirene passare ogni minuto e riceve le richieste più impellenti da medici e infermieri per provare a salvare vite non ci pensa a perdere tempo così. Consiglierei a tutti di provare ad essere all’altezza di quello che sta accadendo anche se lontani dai luoghi più colpiti”. Lo dice il deputato Pd, Maurizio Martina.