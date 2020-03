Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Arriva il Dpcm che sospende le attività produttive, industriali e commerciale del Paese per contrastare l’emergenza Covid-19. Esclus, dunque su tutto il territorio nazionale, una serie di attività contenute in un elenco di 97 voci allegato al provvedimento. Le imprese avranno tre giorni, ovvero fino al 25 marzo, per la sospensione, “compresa la spedizione della merce in giacenza”, si legge nel testo.