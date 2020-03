Roma, 22 mar.(Adnkronos) – “Abbiamo censito oltre 100 aziende pronte a partire” per produrre mascherine. Lo dice Domenico Arcuri a In Mezz’ora in Più. “Noi vogliamo dimostrare che se la Cina in due settimane fa un’ospedale, noi in poche settimane riusciamo a contribuire con una produzione nazionale che oggi non c’è, a risolvere questo grande problema”.