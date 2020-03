Coronavirus: Musumeci in reparto Terapia intensiva, ‘immagini difficili da dimenticare’

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) – Sopralluogo, nel pomeriggio, del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, all’ospedale San Marco di Catania. Il governatore, che era accompagnato dall’assessore alla Salute Ruggero Razza e dai dirigenti ospedalieri, ha voluto verificare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione di nuovi posti letto di Terapia intensiva per l’emergenza Coronavirus. “Tutto procede – evidenzia il presidente – come previsto. L’allestimento sta andando avanti con celerità, grazie alla mobilitazione di tutto il personale. Stiamo approntando anche 20 posti nel reparto di Pediatria, in caso di contagio per i bambini”.

Quella di oggi a Catania è la prima delle visite programmate da Musumeci nei vari ospedali dell’Isola. La prossima settimana sarà la volta del Palermitano.”Vogliamo essere certi – aggiunge il governatore – di arrivare puntuali, con i mezzi di cui disponiamo, all’appuntamento col picco dell’epidemia che gli esperti ipotizzano tra la fine di marzo e i primi di aprile”.

Musumeci e Razza sono stati anche nel reparto di Rianimazione, dove sono ricoverati pazienti in terapia intensiva. “Vorrei far visitare questi posti – riprende il presidente – a tutti coloro che, ancora oggi, continuano ad andare in giro per le strade della Sicilia o a riunirsi dicendo ‘tanto a me non accade niente’. Le immagini di questi reparti sono davvero difficili da dimenticare”.