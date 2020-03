Coronavirus: Mulè, ‘su tasse governo segue buon senso Forza Italia’

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Il ministro Gualtieri parla ‘di ristoro delle tasse dal mese di aprile’. È l’ennesimo punto che segnala come su tutti i temi affrontati in questi giorni Forza Italia abbia visto nella giusta direzione: sia sul fronte europeo (chiedendo un intervento massiccio di liquidità da parte della Bce e l’utilizzo immediato dei fondi del Mes senza condizionalità e senza Troika) che sul fronte interno, denunciando la risibile somma dei 600 euro per gli autonomi e l’esigenza immediata di sospendere le tasse prevedendo un periodo di drastica riduzione della pressione fiscale per imprese e lavoratori”. Lo afferma Girogio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei Gruppi di Senato e Camera.

“Anche questa volta -aggiunge- il governo va nella direzione tracciata dal presidente Berlusconi. Vince il buon senso una volta tanto”.