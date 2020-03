Coronavirus: Farruggio (Federalberhi Palermo), ‘denunceremo lo Stato per strage’

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) – “Denunceremo lo stato per strage! Si chiede da più parti di chiudere tutto, uffici compresi, e dedicarsi solo ed esclusivamente al problema sanitario. Congelare questo anno 2020 su tutti i campi. Prima lo farà, prima potremmo sperare di venire a capo di questa emergenza”. E’ la denuncia, sui social, di Nicola Farruggio, Presidente di Federalberghi Palermo. “Il “Tutti a casa” deve essere per tutti. Nessuna motivazione per uscire tranne per farmaci e alimenti, e non tutti i giorni – dice – Fermiamo ogni cosa senza che il panico per il problema economico debba aggiungersi alla paura del contagio del virus”. “Il modello Cina tanto richiamato non può essere attuato in forme rivedute e corrette – aggiunge- Deve essere applicato nella sua forma più rigida e con un unico decreto che blocchi ogni cosa. Costi quel che costi. Stiamo solo continuando a perdere tempo, generando ulteriori vittime, contagi e povertà. Chiediamolo ancora più forte sarà un bene per tutti”.