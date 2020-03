Coronavirus: Occhiuto, ‘stop pagamento utenze’

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova il tessuto sociale ed economico del Paese. La crisi sarà lunga, sta già colpendo imprese e lavoratori, e non sappiamo quanto andrà avanti la chiusura quasi totale dell’Italia. Per eventi eccezionali occorrono iniziative eccezionali che possano aiutare concretamente imprenditori, lavoratori autonomi, commercianti, partite Iva, e famiglie. Venga messa in atto immediatamente una moratoria della durata di tre mesi sul pagamento delle utenze. Stop alla corresponsione delle bollette di luce, acqua, gas, e telefono. E le società che gestiscono e distribuiscono questi servizi non potranno provvedere a distacchi delle utenze per i prossimi 90 giorni. Il governo accolga questa proposta e si dia fiato ad un Paese angosciato dagli eventi di questi giorni”. Lo chiede Roberto Occhiuto, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera.