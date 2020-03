Coronavirus: Cangini, ‘no Conte a Fontana dannosi e illegittimi

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “La gente muore, gli ospedali sono al collasso, in Lombardia bisogna chiudere tutto come hanno fatto i cinesi a Wuhan: è chiaro, chiarissimo, quello che chiede disperatamente il governatore Attilio Fontana; non è affatto chiaro perché Giuseppe Conte resista. Il presidente del Consiglio si sta assumendo una responsabilità enorme, che col passare del tempo somiglia sempre più ad una enorme colpa. Un premier non eletto, sostenuto nel Palazzo da una maggioranza che è minoranza nel Paese, che governa uno stato di eccezione privo della necessaria sintonia con le opposizioni e col Parlamento di fatto congelato: ce n’è abbastanza per ipotizzare che le sue siano decisioni non sono dannose, ma illegittime”. Lo scrive su Facebook il senatore di Forza Italia Andrea Cangini, portavoce di Voce libera.