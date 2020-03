Coronavirus: assessore Sicilia, ‘registrati in 37 mila ma sono di più persone rientrate dal Nord’

Palermo, 20 mar. (Adnkronos) – “Sono stati 37 mila i siciliani che si sono iscritti nel portale della Regione siciliana dopo essere tornati dal Nord o dall’estero ma sappiamo che sono molti molti di più”. Lo ha detto in diretta Fb l’assessore regionale siciliano alla Salute Ruggero Razza. “Dobbiamo sapere quanti sono tornati, da dove sono arrivati – dice – il mio è un appello a tenere delle condotte comportamentali che siano adeguate al momento che stiamo vivendo”. E aggiunge: “Il momento, come avete compreso, quelle lunge colonne militari che trasportano tante, troppe bare, il dovere di ognuno di noi è quello di rispettare tutte le regole in maniera disciplinata. Chi non capisce questo è nemico dei siciliani, è nemico della necessità di contenere il contagio”.