L’addio a un padre ai tempi del Covid-19, il racconto di Adele: “Ho sentito l’ultima volta la sua voce domenica mattina”

Morire ai tempi del Coronavirus. Senza la dignità di un saluto estremo “vero”, in un contesto dove al dolore si somma la paura, il terrore. Il racconto è quello che Adele Teodoro ha affidato al proprio profilo Facebook per raccontare la vicenda della morte del papà. Teodoro, figura già nota alla nostra testata, è una ginecologa di Montesarchio che da anni lavora in Nord Italia. E lo fa con grande riscontro e anche con grande umanità. Della stessa, infatti, già raccontammo per il suo impegno all’interno delle carceri dove da anni, tramite un’associazione, la medesima eroga visite gratuite alle ospiti dei vari istituti penitenziari.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia