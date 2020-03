Coronavirus: Casaleggio, ‘è guerra, eroi in corsia e disertori con falsi certificati’

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Nella guerra di oggi abbiamo i nostri eroi in corsia che combattono quotidianamente, abbiamo i disertori che quelle trincee le abbandonano con un certificato falso, abbiamo il bollettino dei caduti alle 18 ogni giorno, abbiamo fabbriche che convertono la produzione per ragion di Stato alla realizzazione di mascherine e respiratori per gli ospedali e abbiamo tante persone il cui maggior contributo possibile a questa battaglia è chiudersi in casa e non essere causa di ulteriori contagi”. Lo scrive su Facebook Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau e figlio del cofondatore del M5S.