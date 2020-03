Coronavirus: capigruppo, ‘prossima settimana nuova riunione su lavori aula Camera’**

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – La prossima settimana la conferenza dei capigruppo di Montecitorio tornerà a riunirsi, si apprende da fonti parlamentari, per decidere come si svolgeranno i lavori nell’aula della Camera vista l’emergenza Coronavirus.

“Archiviato il voto a distanza, dovremo decidere come votare in aula – spiega un partecipante alle riunione di oggi alla Camera – sarà una capigruppo importante perchè dovremo prendere decisioni inedite”. L’ultima votazione, quella sullo scostamento di bilancio, si era fatta a ranchi ridotti, “ma si trattava di un voto unanime. Come fare con il decreto? Come fare per le singole votazioni sugli emendamenti? Farle a ranchi ridotti non sarebbe corretto”, argomenta la stessa fonte.