Altro medico del ‘San Pio’ contagiato: caso sospetto nella zona alta della città

Cresce la preoccupazione a Benevento e in provincia per il contagio da Coronavirus. Dopo quella di un medico residente a Mirabella Eclano ma in servizio al ‘San Pio’, si è registrata la positività di un altro medico che lavora presso il nosocomio cittadino. Intanto, nella zona alta della città, lungo il viale Mellusi, ieri è stato prelevato dai soccorritori del 118 un uomo presso il suo domicilio, caricato in barella con attenzione e apparati di biocontenimento per evitare rischi contagio, e trasportato al presidio ‘Rummo’. Una scena che non ha potuto che creare panico e impressione tra gli abitanti.

