Coronavirus: De Maria, ‘Parlamento deve proseguire suo lavoro’

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “L’ho dichiarato negli scorsi giorni e lo ribadisco: il Parlamento è chiamato a proseguire nel suo lavoro, peraltro fondamentale per garantire l’attività istituzionale per i provvedimenti relativi all’epidemia da Coronavirus”. Lo sottolinea Andrea De Maria, Segretario di Presidenza della Camera e deputato Pd.

“Ha fatto bene a sottolinearlo il Presidente della Camera Fico, come aveva fatto negli scorsi giorni il Presidente del Gruppo Pd, Delrio. Non vedo ragioni di divisione sulle modalità di funzionamento di Camera e Senato. Il nostro dovere di parlamentari è chiaro: siamo chiamati a fare la nostra parte e tutti i gruppi parlamentari ne sono ben consapevoli”.