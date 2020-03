ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco e' stato immortalato nel pomeriggio di domenica mentre attraversava a piedi le strade deserte di Roma. In particolare, il Pontefice ha camminato lungo via del Corso e si e' recato alla Basilica Santa Maria Maggiore e nella Chiesa di San Marcello al Corso per pregare per la fine del Coronavirus.

15-Mar-20 20:39