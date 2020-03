Terna, in 2024 ricavi in crescita a 2,94 mld e l’ebitda a 2,17 mld

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – Terna nel piano strategico 2020-24 punta a ricavi in crescita a 2,94 miliardi di euro e l’ebitda a 2,17 miliardi di euro nel 2024, con una crescita media annua (Cagr) nell’arco di piano rispettivamente del 5% per i ricavi e di oltre il 4% per l’ebitda. Gli investimenti nel periodo, al lordo delle quote finanziate, ammontano a 7,8 miliardi di euro. Lo rende noto Terna che oggi ha approvato il piano strategico. In miglioramento anche l’utile netto di Gruppo che porterà ad un utile per azione (Eps) di 48 centesimi di euro nel 2024, pari a una crescita media annua nell’arco di Piano del 5%. Anche per effetto dell’ottimizzazione dell’efficienza finanziaria, nel Piano Strategico 2020-2024 il costo del debito netto è atteso mediamente all’1,4%.