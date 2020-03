Il virologo: “Coronavirus capace di esplosione esponenziale”

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) – “Ci siamo dentro tutti. E ben vengano indicazioni generali uguali per tutti gli italiani, in grado di far comprendere anche a chi è lontano dalle vecchie zone rosse e dalla Lombardia la capacità di di un’esplosione esponenziale”. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco, convinto che “dobbiamo accelerare nel rispetto delle prescrizioni, che puntano proprio a rallentare e ostacolare la corsa del virus. Questo ci permetterà anche di limitare la durata di queste misure”.

“Ma quello che abbiamo visto accadere in Cina ci dice anche – conclude Pregliasco – che ce la possiamo fare. E ce la faremo”.