Ferraris: ‘Ottimo 2019, con piano prosegue sviluppo rete elettrica’

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “Sono molto soddisfatto dei risultati conseguiti nel 2019, tutti in significativa crescita, a chiusura di un triennio caratterizzato da una trasformazione epocale del settore energetico in Italia, in Europa e nel mondo, verso la completa decarbonizzazione e il pieno utilizzo delle fonti rinnovabili”. Ad affermarlo è l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, Luigi Ferraris commentando i risultati del 2019. Con il Piano Strategico 2020-2024 presentato oggi, aggiunge, “proseguirà il nostro sforzo per lo sviluppo della rete elettrica nazionale. Un impegno da 7,3 miliardi di euro che rappresenta un record di investimenti in linea con il Green New Deal e con la strategia nazionale per la decarbonizzazione e che si concretizza in ricadute importanti per lo sviluppo del territorio e nella generazione di ulteriore valore per i nostri azionisti”.