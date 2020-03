Enna: Gdf scoprono danno erariale da 4,9 milioni euro per depuratore Dittaino, 11 segnalati (3)

(Adnkronos) – Alla luce delle condotte rilevate, i militari della Guardia di Finanza hanno proceduto a segnalare alla locale Autorità Giudiziaria 11 persone, tra tecnici e funzionari pubblici che nel tempo hanno rivestito le cariche di R.U.P., Progettisti, Direttore dei Lavori, componenti la Commissione di Collaudo e di Commissario ad Acta del Consorzio Asi della Provincia di Enna, in quanto ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di falsità in atto pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Gli stessi sono stati segnalati anche alla Procura Regionale della Corte dei Conti, “per le responsabilità amministrative scaturenti dalle gravi e ripetute anomalie riscontrate e dalla mancata funzionalità dell’opera, quantificando il danno erariale cagionato alla Regione Sicilia in Euro 4.935.370,12, rappresentati dal totale delle somme effettivamente erogate”.

L’ulteriore inchiesta svolta dalla Guardia di Finanza “testimonia il costante impegno profuso dai Reparti del Comando Provinciale di Enna, in conformità delle direttive strategiche stabilite dalle Autorità di vertice del Corpo, a tutela del bilancio nazionale e regionale, condotta attraverso l’esecuzione di controlli sull’efficace gestione delle risorse e funzionale all’azione di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica”.

