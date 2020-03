Coronavirus: Palermo, nasce network della comunicazione tra istituzioni e filiere produttive (2)

(Adnkronos) – Il Comune aveva messo a disposizione la tecnologia per riunire la maggioranza dei partecipanti in forma digitale, cioè in una videoconferenza – anche questo dovuto alle disposizioni di sicurezza del Governo. “La Città di Palermo ha da tempo promosso la costituzione di un comitato di pilotaggio per la internazionalizzazione del territorio, aperto ad istituzioni e operatori economici e culturali”. Il nuovo network serve anche a rimodulare con tempestività e in maniera coordinata il calendario di iniziative ed eventi in tutto il territorio siciliano che sono state sospese per la emergenza coronavirus, rimodellando e riprogrammando tutto su scenari che mutano di giorno in giorno e che devono essere integrati e condivisi con soggetti e territori. “Insieme riusciremo a preservare un sentimento positivo, anche all’estero, del potenziale economico e produttivo della Sicilia e di Palermo”, ha concluso Orlando.

Tante le voci che hanno rappresentato il mondo economico e produttivo della città e dell’Isola, apportando ciascuna non solo la conferma convinta di una partecipazione “attiva e propositiva” all’iniziativa promossa dalla città Palermo, con la volontà di concorrere a disegnare una strategia comune e condivisa.

Amministratori, Enti e infrastrutture, fondazioni e Teatri Lirici, filiere produttive dell’agricoltura e dell’agroalimentare, ma anche il Parco nazionale di Pantelleria e il Distretto turistico della Sicilia Occidentale. Dop, IGP territoriali, la Doc dell’Etna e quella di Monreale, ma presto interverranno anche le altre denominazioni con i relativi consorzi di tutela. “Significativo l’apporto e l’apertura alla collaborazione della principale infrastruttura dei trasporti della Sicilia occidentale, la Gesap rappresentata dal suo AD Giovanni Scalia che insieme a Francesco Giambrone, Sovraintendente del Teatro Massimo di Palermo e Vito Piraino delle Autorità portuali, hanno confermato la volontà di essere al servizio di questa operazione con strumenti, risorse umane ed economiche. Per Paolo Petralia Camassa, Assessore all’internazionalizzazione, allo sport e ai giovani del Comune di Palermo “l’accoglienza e la solidarietà sono la cifra della Sicilia. Il tavolo di oggi ne è un esempio: gli interpreti privati e pubblici dell’accoglienza che dialogano all’unisono per una causa comune”.