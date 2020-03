Coronavirus: da P.Chigi Faq per disabili, informazioni anche in lingua segni

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – FAQ ad hoc per i disabili, con tutte le risposte per fugare ogni dubbio dopo la stretta delle misure sanitarie per il contenimento del Covid-19. “Dove posso reperire informazioni riguardo i provvedimenti del Governo in merito al contrasto del nuovo Coronavirus e relative alle persone con disabilità? – la prima domanda a cui P.Chigi risponde – La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute pubblicano tutti gli aggiornamenti relativi al nuovo Coronavirus su questo sito. Aggiornamenti specifici relativi alle norme che riguardano le persone con disabilità sono pubblicati sul sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, dove vengono pubblicati anche i vademecum del Ministero della Salute in forma accessibile”.

“I bollettini del Dipartimento di Protezione Civile sono disponibili, anche in versione LIS (Lingua dei Segni Italiana) sul canale YouTube del Dipartimento – viene inoltre spiegato -. Gli estratti dei bollettini sono disponibili, in forma scritta, sul sito del Dipartimento”.

“Mi devo spostare per assistere un familiare con disabilità, posso muovermi senza incorrere in sanzioni? Sì – è la risposta -, se lo spostamento è determinato da situazioni di necessità che devono essere comunque autocertificate. Tuttavia è strettamente necessario attenersi comunque alle regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio, tanto più che le persone con disabilità possono essere soggetti ancora più fragili”.