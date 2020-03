Coronavirus, da farmaci a spesa: Croce Rossa per i più fragili

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) – Centinaia di volontari della Croce Rossa in tutta Italia accanto ai più vulnerabili. Dalla spesa a domicilio, al trasporto di infermi e alla consegna di farmaci e beni di prima necessità. “Tutti i Comitati stanno mettendo in pratica nella maniera più straordinaria possibile ‘Il Tempo della Gentilezza’ – afferma il presidente della Croce Rossa Francesco Rocca – ripensando a tutte le attività per essere vicini alle persone fragili e garantendo sempre la sicurezza dei volontari. Le tre parole d’ordine in questo momento sono smart, safe and kind: continuiamo ad assistere la popolazione con intelligenza e creatività, in sicurezza e con gentilezza, sempre attenti al prossimo”.