Coronavirus: Sicilia, ‘alleanza’ tra ematologi e medici curanti (2)

(Adnkronos) – “Il servizio garantisce un corretto screening circa la necessità e la tempistica della visita ematologica ed evita accessi in ospedale non sempre necessari. Gli specialisti ematologi valutano la situazione e indirizzano i pazienti al percorso più appropriato”. “Tale iniziativa – sostiene Sergio Siragusa, Direttore del reparto di Ematologia del Policlinico e Vice Presidente della Società Italiana di Ematologia – ottimizza la selezione dei pazienti ematologici evitando un accesso diretto in ospedale e quindi, ove questo non sia necessario, riduce i disagi per i pazienti e indirettamente contribuisce a contenere la diffusione del Covid-19. Rientra, inoltre, tra le indicazioni ministeriali volte a favorire la gestione da remoto dei pazienti”.

“Si tratta certamente del primo esempio a livello nazionale in ambito ematologic”, aggiunge “con soddisfazione” Luigi Galvano, Segretario regionale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale.