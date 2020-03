Coronavirus: Musumeci, ‘imporre controllo sanitari nei porti, aeroporti e Stretto Messina’

Palermo, 9 mar. (Adnkronos) – “Continuo a gridare ad alta voce la necessità di imporre controlli sanitari ai porti, negli aeroporti, sullo Stretto di Messina. Chi controlla? Chi sa di essere inconsapevolmente portatore del virus, questo crea una situazione di allarme nella popolazione locale”. Lo dice a La7 il governatore siciliano Nello Musumeci, che si trova in autoisolamento dopo essere venuto a contatto con il Presidente del Lazio Nicola Zingaretti. “Perché lo Stato – dice – avrebbe dovuto predisporre, e lo ha fatto solo nell’ultima settimana, serrati controlli sanitari. L’Usmaf è stato sollecitato mille volte, per fortuna non abbiamo decessi”. E ricorda che in Sicilia ci sono 18 ospedalizzati, sono stati fatti 800 tamponi, 53 risultano positivi e 35 sono in isolamento. “Lo sono anche io volontario per essere stato accanto a Zingaretti.ì – dice – e ci stiamo attrezzando per il piano b, sperando che non sia necessario. Prevede ulteriori posti letto in terapia intensiva, ulteriore personale sanitario e parasanitario”.