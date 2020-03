Coronavirus: Consulenti, ecco circolare su misure per datori lavoro

Roma, 9 mar. (Labitalia) – Come muoversi liberamente nelle aree a contenimento rafforzato, come gestire aziende e studi professionali per evitare contagi su tutto il territorio nazionale, come gestire smart working e ferie dei lavoratori dipendenti, cosa è vietato e cosa si può fare nelle prossime settimane.

Nella circolare 5/2020 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro in uscita oggi le indicazioni esplicative, la modulistica per applicare le disposizioni del Dpcm dell’8 marzo 2020.