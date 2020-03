Acea: dividendo proposto di 0,78 euro/azione (+10%)**

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Il cda di Acea proporrà all’Assemblea ordinaria degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,78 euro per azione che sarà messo in pagamento a partire dal 24 giugno 2020, con stacco della cedola il 22 giugno e record date il 23 giugno. Si tratta di un aumento del 10% rispetto al 2018. Lo rende noto l’Acea in un comunicato. L’Assemblea sarà convocata per i giorni del 28 e 29 aprile, rispettivamente in prima e seconda convocazione. L’Assemblea sarà, inoltre, chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, essendo in scadenza l’organo attualmente in carica.