Coronavirus, rinviate le elezioni regionali in Valle d'Aosta

AOSTA (ITALPRESS) – A causa del diffondersi dell'epidemia di Coronavirus, le elezioni regionali in Valle d'Aosta, previste in origine il 19 aprile, saranno posticipate almeno al 10 maggio "previa verifica di possibili ulteriori differimenti". Ad annunciarlo oggi il presidente della Valle d'Aosta, Renzo Testolin. A oggi, i casi positivi sono quattordici, di cui quattro ricoverati nel presidio ospedaliero regionale mentre gli altri sono in isolamento domiciliare, asintomatici o con lievi sintomi.

Sessantuno sono i tamponi effettuati fino ad ora, dei quali ventisei sono in attesa di esito da parte dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino.

08-Mar-20 21:29