Coronavirus: Renzi, ‘il peggio deve ancora arrivare, seguire regole’

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Sono ore molto delicate per l’Italia, forse tra le più delicate della storia recente del nostro Paese. L’emergenza sanitaria non è ancora al picco, il peggio deve ancora arrivare. Dirselo è segno di maturità, perché è la verità, per questo dobbiamo seguire le regole”. Lo dice Matteo Renzi, in un video postato su Facebook.

“Se siamo in una situazione di emergenza e non seguiamo le regole -aggiunge- siamo in anarchia. Seguire le regole significa rispettare i decreti che il governo ha deciso di attuare. Se c’è una catena di comando va rispettata”.