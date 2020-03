Palermo, 8 mar. (Adnkronos) – “Chi arriva dalle zone in Sicilia deve mettersi in quarantena, come ho fatto io, pur non essendo positivo ma avendo avuto contatti con un soggetto positivo. Insomma, serve prudenza. E’ inutile speculare o fare demagogia. Si tratta di un nemico che non conosciamo a fondo e non siamo nelle condizioni di poterlo combattere con dovizie di strumenti, Ognuno deve fare la sua parte”. Lo ha detto Nello Musumeci, intervenendo al Tg La7.