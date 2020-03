Coronavirus: Bonaccini, ‘Paese sia unito ma chiarire ambiguità Dpcm’

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Ribadisco la necessità di unità nel Paese per affrontare tutti insieme l’attuale emergenza. Per questo serve piena collaborazione tra tutte le istituzioni e noi, come sempre, siamo qui per questo. Il testo del Dpcm emanato nella notte dal governo contiene alcune ambiguità che hanno creato incertezze fra cittadini, imprese e lavoratori e il nostro compito è dare risposte”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

“Detto che la salute viene prima di ogni cosa, è necessario e urgente -spiega- fare chiarezza, a partire dal tema del lavoro e della conseguente mobilità delle persone e delle merci. Il governo ha già assunto i provvedimenti utili e necessari per favorire lo smart working ed il lavoro a distanza ove questo sia possibile, così come ci sono certamente limitazioni di giorni e orari per talune attività. Ma non c’è nel decreto, a nostro avviso, né una previsione del fermo produttivo, né un blocco dell’attività commerciale e dei servizi che impediscano la possibilità di andare a lavorare e di movimentare merci”.

“Per fare chiarezza su questi aspetti, già da questa notte siamo in contatto con i rappresentanti del governo e i vertici della Protezione civile nazionale per dirimere le questioni più urgenti e dare certezze e risposte nelle prossime ore. Augurandoci che stavolta il confronto possa essere reale ed efficace, noi -conclude Bonaccini- siamo impegnati a fare la nostra parte fino in fondo”.