8 marzo: Mattarella, ‘donne motori del cambiamento, rendono migliore società’

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Da tanto tempo le donne, in tutto il mondo, sono protagoniste di importanti progressi sociali e culturali. In numerose occasioni e in diversi ambiti sono state motori del cambiamento. Vorrei inoltre sottolineare come le donne contribuiscano, in misura particolare, a cogliere il valore universale e concreto del dialogo, della solidarietà, della pace. Sostenere e rispettare la condizione femminile, ascoltare le donne vuol dire, in realtà, rendere migliore la nostra società per tutte e per tutti”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un videomessaggio per la Giornata internazionale della donna.