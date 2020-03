Coronavirus: Orsini (Federlegnoarredo), ‘governo chiarisca su spostamenti uomini e merci’

Milano, 7 mar. (Adnkronos) – “Leggo la bozza di decreto sull’ipotesi di restrizione delle misure per l’emergenza Coronavirus e senza voler entrare nel merito delle scelte fatte che saranno sicuramente dettate da volontà scientifiche, però una cosa dobbiamo pretendere dal governo: chiarezza e univocità”. Lo afferma Emanuele Orsini, presidente di Federlegnoarredo, su facebook

“Capisco che qualsiasi decisione sia complicata da prendere, ma fatelo pensando che ogni riga scritta sul decreto sia una risposta univoca a ogni domanda dei cittadini: da lunedì mattina in Lombardia e nelle 11 province si potrà andare a lavoro? Se si, quindi negozi, bar, ristoranti saranno aperti? Sarà possibile prendere i mezzi su cui magari la distanza di sicurezza non è garantita? E le merci si muoveranno con regolarità? I camionisti potranno andare dalla Lombardia/11 province all’Austria e viceversa? Nei cantieri nelle zone rosse si continuerà a lavorare? Dobbiamo marciare tutti nella medesima direzione, ma per farlo serve chiarezza assoluta da parte del governo, se vogliamo salvare le persone e le imprese. Come dice il proverbio, meglio una brutta verità che una mezza bugia”, conclude Orsini.