Coronavirus: Gasparri, ‘Giunta Senato conferma calendario, martedì voto su Salvini’

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Ai sensi delle decisioni prese dal vertice del Senato, la Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari terrà regolarmente la propria attività trattandosi di decisioni che riguardano scadenze non superabili. Pertanto è confermata martedì 10 la riunione della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari alle ore 13.30 per le dichiarazioni di voto e le votazioni riguardanti il caso della Open Arms e l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini”. Lo afferma il presidente dell’organismo parlamentare Maurizio Gasparri.

“La Giunta -aggiunge- continua ad operare nell’auspicio che tutto il Senato possa dare l’esempio di funzionamento nonostante il momento di preoccupazione e di emergenza, rispettando le regole che tutte le realtà pubbliche sono chiamate a rispettare, evitando ogni rischio di paralisi e respingendo gli insulti di giornali editi da noti assenteisti”.