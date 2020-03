Liguria: M5S, ‘da voto Rousseau ok a trattativa con Pd per regionali’

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Via libera alla trattativa M5S-Pd per le regionali in Liguria. Questo l’esito della consultazione su Rousseau. “Alle ore 12:00 di oggi, venerdì 6 marzo 2020, si è conclusa la consultazione su Rousseau -si legge nel blog delle Stelle- attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto residenti in Liguria, hanno potuto esprimere la loro opinione sulla proposta fatta dal Capo Politico di aprire una trattativa con il Partito Democratico e con altre forze civiche e politiche, per le prossime elezioni regionali”.

“Sono state espresse complessivamente 1.664 preferenze da parte degli aventi diritto al voto. Questi i risultati: SÌ – 960 voti (57.7%), NO – 704 voti (42.3%)”.