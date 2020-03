Coronavirus: Torino, coppia anziani positiva alle Molinette, figlio lavora in zona rossa

Torino, 6 mar. (Adnkronos Salute) – Una coppia 80enne ricoverata da alcuni giorni nel reparto di Medicina delle Molinette è risultata ieri sera positiva al Coronavirus. I coniugi erano arrivati in ospedale per quella che sembrava influenza, purtroppo non dichiarando che era venuto a fare loro visita proprio in quei giorni il figlio, che lavora nella ‘zona rossa’ del lodigiano. Ieri le loro condizioni sono peggiorate e dagli accertamenti sono risultati positivi al Coronavirus. Immediatamente sono state attivate tutte le procedure, compresa l’analisi del percorso dei pazienti dal loro arrivo in ospedale.

La paziente è già stata trasferita all’ospedale Amedeo di Savoia, riferimento regionale per le malattie infettive mentre il marito, più critico, è ricoverato in rianimazione. Essendo degenti allettati, non ci sono rischi per gli altri ricoverati, che in termini precauzionali sono stati comunque spostati in altri reparti dell’ospedale. Sono già in corso le analisi epidemiologiche per mettere in sicurezza gli operatori ed eventuali visitatori, che hanno avuto contatti con i due pazienti.