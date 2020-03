Milano, 6 mar. (Adnkronos) – I pazienti ricoverati in Lombardia per Coronavirus sono 1.622, a cui devono essere aggiunti 309 in terapia intensiva. Sono gli ultimi dati dell’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. “In un solo giorno ci sono – spiega – 65 persone in più in terapia intensiva”. Crescono, tuttavia, anche le persone dimesse: sono salite 469. Per la terapia, ci sono oggi 400 posti letto disponibili: la Regione è riuscita a “recuperarne e riconvertirne 80”.