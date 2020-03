Coronavirus, da Reale Group interventi per zone rosse e assicurati

TORINO (ITALPRESS) – Reale Group continuera' a tenere alto il livello di attenzione e di sensibilita' alle esigenze dei suoi clienti, seguendo nel tempo l'evoluzione della situazione del Paese come gia' fatto in precedenti momenti difficili. La compagnia ha reso operativi interventi a favore degli abitanti delle zone rosse e, in generale, dei propri assicurati. Reale conferma che la patologia del COVID-19 e' coperta da tutti i suoi prodotti relativi all'offerta Salute e Protection, Temporanee Caso Morte e Long Term Care. A tutti gli assicurati di Reale Mutua e di Italiana Assicurazioni, gia' beneficiari di coperture che prevedono l'indennita' giornaliera da ricovero ospedaliero, viene estesa l'operativita' di tale garanzia anche nel caso di quarantena presso la propria abitazione, imposta a seguito di test positivo al tampone COVID-19. Inoltre, a tutti coloro che hanno sottoscritto un prodotto Salute nella forma a vita intera, le Compagnie di Reale Group offrono, senza costi aggiuntivi, un indennizzo pari al 15% del capitale assicurato, nel caso in cui necessitino di terapia intensiva a seguito di contagio.

E' stato poi ampliato gratuitamente a beneficio di circa 130.000 clienti, appartenenti alle principali collettivita' assicurate dal Gruppo, il servizio di consulenza medica di Blue Assistance, operativo h24 e fruibile tramite numero verde dedicato. Banca Reale sospende per il periodo di tre mesi il pagamento delle rate dei finanziamenti in corso per tutti i Clienti delle zone rosse.

Inoltre, Banca Reale da' la possibilita', alle piccole e medie imprese assicurate con Reale Mutua e Italiana Assicurazioni, di usufruire di un finanziamento a tasso zero per il rinnovo delle polizze. Oltre a quanto definito nel decreto del 4 marzo 2020, Reale Mutua e Italiana Assicurazioni garantiscono agli assicurati residenti nelle zone rosse ulteriori proroghe alle tempistiche di pagamento dei premi.

"In questi giorni, il nostro Paese sta vivendo un momento complesso, a causa delle conseguenze derivanti dall'attuale situazione sanitaria – spiega Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua, capogruppo di Reale Group -. Il nostro Gruppo, come gia' fatto in precedenti occasioni, vuole essere vicino ai propri Soci/Assicurati e a tutto il Paese con aiuti concreti, che rispecchiano la sua natura mutualistica. Abbiamo pensato a interventi indirizzati sia alla tutela della salute delle persone sia ad agevolare la ripresa delle attivita' sociali, economiche e produttive, nella convinzione che con il contributo e l'impegno di tutti, ciascuno per la propria parte, riusciremo a superare questo momento di difficolta'".

