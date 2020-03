Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Cari Salvini, Meloni, Tajani, queste proposte sono vaghe. Manca il dettaglio delle misure e per intero il capitolo degli investimenti privati. Non ci sono quantificazioni e i 30 miliardi non hanno un razionale. Corretto chiedere un tavolo di lavoro governo- opposizioni”. E’ quanto scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda in merito alle proposte del centrodestra per fronteggiare l’emergenza economica legata al Coronavirus.