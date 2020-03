Coronavirus: Renzi, ‘catena comando per messaggi chiari a famiglie’

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo chiesto di avere una catena di comando semplice e chiara: le famiglie devono ricevere pochi messaggi, chiari. E tutti insieme dobbiamo fare del nostro meglio per affrontare l’emergenza come stanno facendo medici, infermieri, farmacisti cui va il nostro GRAZIE”. Lo scrive Matteo Renzi su Fb.

“Su Piano Shock per i cantieri, slittamento di mutui/prestiti aziendali e congedi parentali le nostre richieste sembrano accolte. Continueremo a lavorare mettendo in quarantena le polemiche e cercando di dare una mano. Perché è una sfida difficilissima ma noi siamo l’Italia. E tutti insieme ce la faremo”, conclude.