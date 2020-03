Coronavirus, emergenza non ha modificato abitudini maggioranza italiani

ROMA (ITALPRESS) – L'emergenza coronavirus ha portato gran parte degli italiani a prendere particolari precauzioni, che vanno dal lavarsi le mani con maggior frequenza al mantenere una "distanza di sicurezza" tra le persone. Per oltre la meta' della popolazione, pero', questa emergenza non ha modificato le abitudini quotidiane di vita e lavoro.

Secondo un sondaggio Euromedia Research per "Porta a Porta", realizzato il 3 marzo scorso, per quasi 2 italiani su 3 le nuove abitudini non pesano eccessivamente sulla vita quotidiana e non sono difficoltose da seguire.

Il 61,6% degli intervistati ha detto di lavarsi le mani piu' frequentemente, mentre il 38,9% dice di tenersi a distanza di sicurezza dalle altre persone. Il 3,6% ha detto di usare la mascherina, il 3,1% di essere a casa in quarantena.

Dati Euromedia Research per Porta a Porta – Realizzato il 3 marzo 2020 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

