Coronavirus: Crimi, ‘totale solidarietà al ministro Azzolina’

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Esprimo la mia solidarietà al ministro Lucia Azzolina, oggetto di due squallide fake news, tanto più riprovevoli perchè diffuse in un momento delicato per il Paese. Mettere in circolazione false informazioni oltre a essere una bassezza umana provoca danni anche nei confronti dei cittadini inconsapevoli”. Lo scrive in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

“Questi sono comportamenti criminali che avvengono mentre c’è chi, come il ministro Azzolina, sta lavorando alacramente, a testa bassa, per far superare al Paese questa emergenza”.