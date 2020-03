Coronavirus: Conte e Gualtieri si allontanano in conferenza, ‘diamo buon esempio’

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Un metro di distanza. Da rispettare rigorosamente anche in conferenza stampa. Dopo il Cdm che ha deciso misure economiche per 7,5 miliardi per contrastare l’emergenza economica causata dal Covid-19, il premier Giuseppe Conte e il ministro Roberto Gualtieri scherzano, ma neanche troppo, in sala stampa. Gualtieri allontana la sedia da Conte, anche il presidente del Consiglio si fa più in là con una battuta: “dobbiamo dare il buon esempio”.

Anche nella sede di Palazzo Chigi si rispettano rigorosamente le raccomandazioni del ministero della Salute, a partire dal metro di distanza tra le postazioni dei ministri in Cdm. E ieri, dalla segreteria della presidenza, è arrivata una mail ai responsabili dei dicasteri invitandoli ad arrivare in Cdm con una sola persona al seguito, “ove strettamente necessario”.