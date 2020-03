Coronavirus: Cdm slitta alle 11.30, sul tavolo relazione deficit e lettera Ue

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, in programma per le 10.30, è slittato alle 11.30. ‘Fuori sacco’, nel senso che non è nell’odg ma dovrebbe approdare sul tavolo del Cdm, la relazione al Parlamento sullo scostamento dagli obiettivi programmatici di bilancio per liberare i 3,6 miliardi (0,2% del Pil) con cui coprire le misure che entreranno nel decreto a sostegno dei settori travolti dall’emergenza Coronavirus. E la lettera indirizzata a Bruxelles con la richiesta di sforamento. (segue)