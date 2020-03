I positivi al coronavirus salgono a 2.706, 107 le vittime

ROMA (ITALPRESS) – Sono 2.706 i positivi al Coronavirus in Italia, secondo l'ultimo bollettino reso noto dal capo della Protezione Civile e commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli. Di questi, 1.064 sono in isolamento domiciliare, 1.344 sono ricoverati con sintomi, mentre 295 sono in terapia complessiva; 1.497 positivi risiedono in Lombardia (55% del totale), 516 Emilia Romagna (19% del totale) e 345 in Veneto (12%), mentre il resto e' distribuito presso tutte le altre regioni del nostro Paese. Sono cresciute a 355 le tende dedicate al triage.

Sono 276 le persone guarite. I deceduti sono 107, questo numero, pero', potra' essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanita' avra' stabilito la causa effettiva del decesso.

(ITALPRESS).

trl/mgg/red

04-Mar-20 19:17