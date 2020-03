Fca: svela a Milano la nuova 500 full electric, Di Caprio testimonial (2)

(Adnkronos) – Per i tre ‘esemplari unici’ di 500 elettriche, parcheggiati davanti alla Triennale, Fca si è avvalsa di tre icone del Made in Italy: Giorgio Armani, Bulgari e Kartell. “Abbiamo lavorato con tre eccellenze del fashion e del lusso italiano: sono dieci anni che provavo a convincere Armani a lavorare con noi”, ha svelato Olivier Francois, capo del Marketing Fca e del brand Fiat a livello mondiale, durante l’anteprima. In questa strategia volta a migliorare il Pianeta s’inserisce anche il progetto delle aste benefiche: il ricavato della vendita dei tre esemplari unici di Armani, Bulgari e Kartell sarà devoluto a una delle organizzazioni ambientaliste di Leonardo Di Caprio.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche dell’auto, autonomia e tempi di ricarica sono due temi cruciali. L’autonomia della Nuova 500 è fino a 320 chilometri, grazie alle batterie Lithium-Ion che hanno una capacità di 42kWh. Per ottimizzare i tempi di ricarica, è equipaggiata con il sistema fast charger da 85 kW che consente di ricaricare la batteria in tempi molto brevi. Ad esempio, per una riserva di energia sufficiente a percorrere 50 chilometri – più di quanto necessario nell’utilizzo medio giornaliero – sono necessari solo cinque minuti. E sempre grazie al fast charger, è possibile ricaricare l’80% della batteria in appena 35 minuti.

La Nuova 500 è dotata di tre driving mode: Normal, Range e Sherpa selezionabili secondo lo stile di guida. L’auto del futuro, infatti, non solo è una city car elettrica, fa uno step ulteriore: va al livello successivo offrendo – prima vettura del suo segmento – la guida autonoma di livello 2. La tecnologia di monitoraggio con telecamera frontale monitora longitudinalmente e lateralmente tutti i dintorni della vettura: il sistema iACC (Intelligent Adaptive Cruise Control) frena o accelera, facendo attenzione a tutto: auto, ciclisti, pedoni. Il Lane Centering mantiene la vettura al centro della corsia, quando vengono correttamente identificate le linee di demarcazione della stessa. La launch edition ‘la Prima’, un’edizione limitata pensata per il lancio della Nuova 500 è ordinabile dal 4 marzo attraverso un sistema di pre-booking online sul sito fiat.com attraverso una semplice procedura in soli 3 clic. Il suo prezzo è 37.900, esclusi gli eco incentivi del Paese.