Coronavirus: bozza Dpcm, stop manifestazioni, cinema e teatri

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Sospensione di manifestazioni di qualsiasi natura, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato e in luogo chiuso aperto al pubblico (inclusi cinema e teatri), che comportino affollamento di persone e che non garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza/interpersonale di almeno un metro”. E’ quanto si legge in una bozza del Dpcm, in possesso dell’Adnkronos, che andrà a sostituire quello varato domenica scorsa e che, una volta adottato, sarà valido per l’intero territorio nazionale.