Coronavirus, Banca Mediolanum dona 100 mila euro al "Sacco" di Milano

MILANO (ITALPRESS) – Banca Mediolanum dona 100 mila euro all'Azienda sanitaria Fatebenefratelli Sacco di Milano, una delle strutture sanitarie che sta affrontando, in prima linea, l'emergenza coronavirus in Italia. La donazione servira' per l'acquisto di attrezzature necessarie ai reparti maggiormente interessati dall'emergenza, come le Unita' Operative di Malattie Infettive e di Terapia Intensiva.

Contestualmente e' stato aperto un conto corrente per raccogliere fondi destinati all'acquisto di attrezzature utili al reparto di Microbiologia, Virologia e Bioemergenze. Gli estremi per la donazione sono:

IBAN IT97O0306234210000001901901 intestato a Banca Mediolanum causale: Emergenza Coronavirus

"In questo momento di emergenza collettiva, gli ospedali sono le strutture a cui viene richiesto il massimo sforzo, il cui ruolo e' fondamentale per combattere questo virus. Come banca sentiamo il dovere di sostenere concretamente l'Ospedale Sacco, una struttura di eccellenza che, con tutto il suo personale, sta affrontando questa emergenza con responsabilita', coraggio e dedizione" dice Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum.

"Ringrazio sentitamente Banca Mediolanum per l'iniziativa. Stiamo fronteggiando un'emergenza da cui usciremo ma che necessita di interventi importanti. Questo virus e' nuovo, ancora non lo conosciamo e' percio' abbiamo bisogno di saperne di piu'. Abbiamo il dovere, come primo paese occidentale colpito, di dare un nostro contributo alla ricerca sulle caratteristiche del virus. Dalla prima linea possiamo fornire contributi di conoscenza importanti.

Siamo in grado di produrli, ma abbiamo bisogno di un costante supporto per poterlo fare. Grazie a chi vorra' fornircelo", commenta il primario Massimo Galli.

04-Mar-20 15:48