Walter Zenga nuovo allenatore del Cagliari

CAGLIARI (ITALPRESS) – Walter Zenga e' il nuovo allenatore del Cagliari al posto dell'esonerato Rolando Maran. Il neo tecnico dei sardi ha firmato un contratto che lo lega alla societa' rossoblu' sino al 30 giugno 2021. La sua lunga carriera da allenatore inizia negli Stati Uniti nel 1998-99 alla guida del New England Revolutions. Dopo una parentesi al Breda, si trasferisce in Romania: prima allena il National Bucarest, poi lo Steaua, che conduce alla conquista del campionato 2004-05. Nel 2005-06 il passaggio alla Stella Rossa di Belgrado: una stagione trionfale in cui vince il double campionato-coppa. Prosegue la carriera ancora all'estero: in Turchia al Gaziantepspor; negli Emirati Arabi Uniti con l'Al-Ain, e poi nuovamente in Romania, alla guida della Dinamo Bucarest. La prima panchina di Serie A arriva nell'aprile 2008, al Catania: subentrato a campionato in corso ottiene la salvezza e concede il bis nella stagione seguente. Dopo l'esperienza al Palermo, il ritorno in Medio Oriente, dove Zenga guida in successione Al-Nassr di Riad, Al-Nasr di Dubai Emirati Arabi Uniti e Al-Jazeera. Nel 2015 il rientro in Italia, alla Sampdoria, per poi assumere la responsabilita' tecnica dell'Al-Shaab (Emirati Arabi Uniti) e quindi del Wolverhampton, formazione di Seconda Divisione inglese. Le sue piu' recenti esperienze da tecnico lo hanno portato al Crotone in A e al Venezia in serie B. Ad affiancare Zenga in qualita' di vice allenatore ci sara' Max Canzi. I due saranno al lavoro con la squadra da domani mattina al Centro sportivo di Assemini.

03-Mar-20 18:40